Le président du Real Madrid veut continuer de renouveler son effectif.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, compte bien faire le ménage dans son vestiaire lors de la prochaine intersaison. Le président merengue estime qu’il doit plus que jamais renouveler son effectif pour démarrer un nouveau cycle.

Des départs déjà programmés

Et quatre joueurs pourraient être victime de son envie de changement. Selon la presse spécialisée, en plus de Lucas Vazquez et de Nacho, qui n’entrent plus dans les plans de Zidane, Pérez veut également faire partir Luka Modric et Marcelo, deux tauliers du vestiaire madrilène.