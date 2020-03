L’entraîneur du Real Madrid ne souhaite plus recruter Paul Pogba.

Zinedine Zidane a tout fait l’été dernier pour que son président Florentino Pérez, recrute Paul Pogba. Mais le président du Real Madrid n’a rien lâché et Pogba est finalement resté à Manchester United. Et alors que le Français pourrait changer d’air cet été, Zidane ne souhaiterait plus le recruter.

Valverde a explosé

L’éclosion de Federico Valverde du côté de Madrid cette saison aurait en effet convaincu Zidane d’abandonner la piste Pogba. Zidane ne souhaite pas entraver la progression de son jeune prodige et va donc se concentrer sur d’autres postes lors du mercato.