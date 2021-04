Le Real Madrid aurait pu dépenser une très grosse somme en 2019.

Il y a quelques jours, l’ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro a récemment confié à L’Equipe que le Real Madrid avait été proche de recruter le Brésilien en 2019. « Le bras de fer de Neymar pour quitter Paris et rejoindre le Barça en 2019 ? A ce moment, il a surtout failli aller au Real. Le Real était prêt à payer 300M€ pour le recruter. Florentino me l’a dit. Mais Nasser a refusé et il a répondu : « Même pour un milliard, il ne part pas ! »», a expliqué Ribeiro.

300 millions proposés !

Le président du Real Madrid peut clairement remercier son homologue parisien. Si ce transfert avait été finalisé, Madrid, lourdement impacté par la crise du Covid-19 désormais ne serait plus en mesure de recruter Kylian Mbappé. Mais comme Paris a refusé ce transfert, Madrid a gardé une bonne partie de sa force de frappe sur le marché et peut désormais continuer de rêver de Mbappé.