Le président du Real Madrid pourrait payer Gareth Bale pour le faire partir du club.

En conflit ouvert avec Zinedine Zidane, Gareth Bale ne cesse d’être poussé vers la sortie par le Real Madrid depuis plus d’un an. Mais le Gallois s’accroche à son très gros contrat et refuse de partir. Aucun club par ailleurs n’est prêt à payer un gros transfert pour le recruter compte tenu de ses nombreuses blessures et de son comportement depuis plusieurs saisons.

Faire un chèque à Bale ?

Mais Zidane ne veut plus voir Bale dans son vestiaire et Pérez pourrait être obligé de licencier son joueur pour le faire partir et ainsi contenter son entraîneur. Il faudra pour cela lui faire un chèque de près de 60 millions d’euros. Un scénario qui n’est plus totalement exclu par le président merengue.