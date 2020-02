Le président du Real Madrid pourrait accepter de vendre Marcelo l’été prochain.

La presse spécialisée l’assure depuis plusieurs jours : Leonardo veut recruter Marcelo l’été prochain. Le latéral gauche brésilien du Real Madrid serait l’une des priorités du directeur sportif francilien. Une offre lui aurait déjà été faite. Et certains observateurs croient savoir que Florentino Pérez pourrait accepter ce transfert…

Pérez lâche Marcelo ?

Alors que Marcelo déçoit depuis un an et demi, il est dans le viseur de son président. Pérez pense clairement à lui quand il parle de faire le ménage dans son vestiaire et de renouveler son effectif. Le boss madrilène ne le retiendra pas si Leonardo fait une offre correcte pour lui.