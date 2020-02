Le président madrilène souhaite se séparer de plusieurs cadres au cours des prochains mercato.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez a visiblement l’intention de faire le ménage dans son vestiaire au cours des prochains mois. Selon la presse espagnole, le boss merengue prépare actuellement deux départs majeurs. Il y a tout d’abord celui de Marcelo, le vice-capitaine du club qui pourrait être vendu en fin de saison au club de la capitale française.

Pérez veut démarrer un nouveau cycle

Luka Modric pourrait, lui aussi, faire ses valises en fin de saison et est courtisé par l’Inter Miami en MLS. Tout comme Gareth Bale que Pérez tente de faire partir depuis plusieurs mois maintenant. Enfin, le président madrilène serait plus que jamais décidé à renouveler son effectif. Plusieurs sources assurent en effet que le club merengue aurait acté le futur départ du capitaine Sergio Ramos, en 2021. Peu à peu, Pérez souhaite tourner la page et démarrer un nouveau cycle qui devrait être incarné par Kylian Mbappé.