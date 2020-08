A Madrid, le président Pérez ne pense qu’à se préparer pour l’été 2021.

Si la planète football est actuellement en ébullition avec le cas Lionel Messi, le Real Madrid reste, lui, très sage. Le club merengue n’est pas dans la course pour l’Argentin et ne recrutera aucune star cet été. A Madrid, Florentino Pérez n’a qu’une idée : vendre des joueurs et dégraisser son effectif.

Mbappé et Haaland dans un an ?

Gareth Bale, James Rodriguez, Mariano Diaz… Le boss merengue veut voir partir ces joueurs sur lesquels le club ne compte plus. Et ainsi préparer au mieux les recrutements stratosphériques de l’été prochain. Pérez veut en effet s’offrir Kylian Mbappé et Erling Haaland en 2021.