Le prodige norvégien, Martin Odegaard, pourrait refuser de revenir au Real.

Alors que le Real Madrid aura une marge de manœuvre limitée cet été sur le marché des transferts, Florentino Pérez et Zinedine Zidane veulent en profiter pour faire revenir au club plusieurs joueurs prêtés et leur donner leur chance. A commencer par le milieu de terrain norvégien Martin Odegaard.

Odegaard prêt à refuser !

Brillant cette saison avec la Real Sociedad, Odegaard pourrait revenir à Madrid en fin de saison et enfin avoir l’occasion de se montrer sous le maillot merengue. Sauf que ce n’est pas son choix. En effet selon plusieurs sources, Odegaard initialement prêté deux ans à la Real Sociedad veut rester un an de plus au Pays basque et ne pas griller les étapes. Le joueur pourrait tout simplement recaler Zidane et Pérez cet été. Et leur donner rendez-vous à l’année prochaine !