Martin Odegaard n’est pas encore convaincu par un retour à Madrid en fin de saison.

A 21 ans, Martin Odegaard a enfin explosé au plus haut niveau. Auteur d’une très grande saison du côté de la Real Sociedad, le milieu de terrain norvégien qui appartient toujours au Real Madrid pourrait revenir dans la capitale espagnole l’été prochain. C’est le souhait du président Pérez qui souhaite mettre fin à son prêt avec un an d’avance.

Odegaard pas emballé…

Mais Martin Odegaard ne semble pas très chaud pour l’instant. Le joueur voudrait rester un an de plus au Pays Basque. Et pour cause, il ne s’est jamais vraiment bien entendu avec Zinedine Zidane quand celui-ci entraînait la réserve du Real Madrid. Pérez a du mal à convaincre sa pépite de venir jouer sous les ordres de son entraîneur dès la saison prochaine.