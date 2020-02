Le président du Real Madrid veut échanger Toni Kroos et Joshua Kimmich l’été prochain.

Le Real Madrid sera très actif l’été prochain lors du mercato. Le club merengue pense déjà à son futur recrutement. Et le président Florentino Pérez aurait une idée en tête pour recruter Joshua Kimmich du Bayern Munich.

Echange Kross-Kimmich ?

Selon la presse espagnole, le boss merengue va tenter de mettre sur pied un échange entre Joshua Kimmich et Toni Kroos, au club depuis 2014. Le président merengue s’entend bien avec les dirigeants munichois et serait confiant. Toni Kroos pourrait donc faire son retour en Bavière l’été prochain. Six ans après avoir quitté le club dans le cadre d’un échange avec Xabi Alonso qui avait alors quitté… le Real Madrid.