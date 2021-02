Le président madrilène penserait à recruter deux stars mondiales lors du prochain mercato.

Et si le Real frappait très, très fort l’été prochain lors du mercato ? Malgré la crise économique, le club merengue aurait à cœur de réaliser un coup fabuleux lors de la prochaine intersaison. Florentino Pérez le président madrilène voudrait en effet recruter les deux stars offensives du moment : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Mbappé et Haaland réunis ?

Le boss du Real voudrait associer le Français et le Norvégien et en faire l’attaque de son club pour les dix prochaines années. Une opération qui pourrait coûter 852 millions d’euros au total au Real, entre les transferts et les salaires des joueurs. Mais que Pérez serait convaincu de pouvoir amortir sur la durée…