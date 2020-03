Les dirigeants de deux grands clubs veulent recruter le latéral gauche brésilien.

De plus en plus pointé du doigt et contesté du côté du Real Madrid, le Brésilien Marcelo pourrait bien changer d’air en fin de saison. Cela sera le souhait de son président, Florentino Pérez, qui voudrait le vendre lors de la prochaine intersaison.

Du monde pour Marcelo

Malgré ses 31 ans, Marcelo n’aura pas de mal à se trouver une belle porte de sortie. Deux cadors européens voudraient en effet le recruter l’été prochain. Il s’agit du club de la capitale française et de la Juventus où Cristiano Ronaldo pousserait pour le recruter.