Le président du Real Madrid rêve d’une attaque de feu.

Florentino Pérez le sait, il ne pourra pas autant recruter cet été qu’il l’espérait il y a encore quelques semaines. Mais le président merengue continu de rêver à une attaque de folie pour le futur. Et dès cet été, il va commencer à recruter pour pouvoir l’aligner dès 2021.

Mbappé associé à Haaland ?

Pérez rêve de faire cohabiter Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le président madrilène veut recruter le Norvégien cet été et devrait tout faire pour attirer Mbappé dans un an.