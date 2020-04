Les dirigeants du Real Madrid espèrent recevoir deux offres anglaises pour Bale.

Poussé vers la sortie par le Real Madrid depuis plusieurs mercato, Gareth Bale s’accroche à son gros contrat et ne semble pas pressé de quitter la capitale espagnole. L’international gallois restera-t-il lors de la prochaine intersaison ? Certainement. À moins qu’il ne reçoive une offre de Premier League.

Bale de retour en Angleterre ?

A Madrid, on espère que deux gros clubs anglais, Manchester United et Tottenham, vont enfin faire une offre pour recruter Bale lors de la prochaine intersaison. Ces deux clubs ont les moyens de convaincre Bale d’un point de vue sportif et financier. Ils sont les dernières chances du Real.