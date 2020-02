Gareth Bale n’a pas du tout envie de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat.

Poussé vers la sortie depuis deux mercato, Gareth Bale s’accroche et reste au Real Madrid. Même si Zinedine Zidane et Florentino Pérez veulent le voir partir, le Gallois n’a pas l’intention de céder. Son agent s’est récemment montré très clair : Bale ira au bout de son contrat.

Bale ne cèdera pas !

« Dans deux ans et demi son contrat prend fin et nous déciderons alors de ce que nous allons faire » a déclaré Jonathan Barnett l’agent de Bale il y a quelques jours. Le plan de Bale est désormais connu : aller au terme de son contrat à Madrid, une ville qu’il apprécie. Il ne devrait donc pas quitter le Real avant 2023. De quoi faire enrager son coach et son président.