A 21 ans, Kylian Mbappé explose tous les records. A commencer par ceux de Leo Messi et Cristiano Ronaldo, les références du circuit.

Avant d’avoir 20 ans, Kylian Mbappé a été champion de France, champion d’Europe et champion du Monde. Des bases solides pour construire une carrière et marquer de son empreinte un sport qu’il domine, déjà, de la tête et des épaules. Et les chiffres sont là pour le prouver.

105 buts déjà inscrits

A 21 ans, Kylian Mbappé a inscrit plus de 100 buts dans sa jeune carrière. 105, pour être précis. Au même âge, Leo Messi en comptait 48… Et Cristiano Ronaldo ? 27. C’est dire l’ampleur du phénomène Mbappé, qui marche sur tous les records de précocité. Au même âge, seul Neymar (72) et Aguëro (75) peinent à suivre la cadence de KM9. En espérant qu’il soulève plus de Ballon d’Or que ses partenaires de podium.