Les départs de Bale et James pourraient offrir une grande marge de manœuvre à Zidane sur le mercato.

Alors que le transfert de Kylian Mbappé est désormais un objectif en vue de l’été 2021 pour Zinedine Zidane et Florentino Pérez, le club merengue pourrait finalement avoir les moyens de recruter le Français plus tôt que prévu. En effet, dans la capitale espagnole une grosse opération dégraissage est en cours. James Rodriguez et Gareth Bale pourraient notamment partir.

Des gros salaires vers la sortie

Deux très gros salaires poussés vers la sortie et qui pourrait offrir une marge de manœuvre très importante à Zidane et Pérez sur le marché des transferts. S’il arrive à faire partir ces deux joueurs, Zidane aura clairement la surface financière pour s’offrir Mbappé dès cet été.