Chelsea et Kepa Arrizabalaga seraient ouverts à l’idée d’entamer des négociations avec le PSG l’été prochain.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne serait pas totalement par Keylor Navas et envisagerait de recruter un nouveau gardien l’été prochain. Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea fait partie de ses cibles. Et bonne nouvelle pour le PSG, et Chelsea, et le joueur sont ouverts à l’idée d’un transfert.

Kepa Arrizabalaga au PSG ?

Les Blues ne sont pas convaincus par le gardien espagnol qui a perdu sa place de titulaire récemment. Quant à Kepa Arrizabalaga il voudrait changer d’air pour relancer sa carrière. La voie semble royale pour Leonardo.