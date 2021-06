Raphaël Varane devrait prendre la direction de l’Angleterre lors de ce mercato.

Le PSG est très intéressé par Raphaël Varane. Le défenseur français est courtisé par le club de la capitale française. Mais si l’international français semble avoir tout préparé pour son transfert cet été, Paris n’est pas vraiment sa priorité…

Varane veut la Premier League

Varane, qui n’a plus qu’un an de contrat et qui ne sera pas bloqué par son club cet été, se voit plus en Angleterre la saison prochaine. Il s’est d’ailleurs récemment rapproché d’un cabinet d’agents fortement étiqueté Premier League. Les chances de voir Varane rejoindre le PSG sont très faibles. Manchester United et Chelsea ont clairement une longueur d’avance pour ce recrutement.