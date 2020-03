Le PSG pourrait accepter de vendre l’une de ses deux stars cet été lors du mercato.

Le Paris Saint-Germain va certainement vivre une intersaison très agitée. Les futurs de Kylian Mbappé et de Neymar sont incertains. Les deux stars parisiennes pourraient avoir des envies d’ailleurs. Paris, s’il ne devrait pas les lâcher tous les deux, pourrait bien accepter de vendre soit Neymar, soit Mbappé.

Mbappé ou Neymar vendu ?

Et selon plusieurs observateurs, c’est bien le Français qui aura le plus de chance de partir en fin de saison. Il faut dire que contrairement à Neymar, Mbappé est très demandé par un club (Re al) et que celui-ci est prêt à offrir 300 millions pour le recruter. Une offre qui ferait réfléchir tous les clubs. Même le PSG.