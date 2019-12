Malgré les rumeurs, Mauro Icardi souhaite rester au PSG en fin de saison.

Prêté cette saison par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi pourrait rester à Paris de façon définitive l’été prochain. Le club de la capitale dispose en effet d’une option d’achat pour le recruter. Paris veut la lever. Mais doit également trouver un accord avec l’Argentin. Certaines rumeurs évoquent des négociations compliquées. Ce ne serait pas vraiment le cas en réalité…

Difficile de trouver mieux ailleurs…

En effet, si la femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara, aurait aimé rester en Italie, elle a pris conscience du fait que son mari est en train de s’épanouir au PSG. Alors qu’un gros contrat va lui être proposé, Icardi ne voudrait pas prendre le risque de repartir vers un autre club en fin de saison et Paris, qui reste un prétendant sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions tous les ans, est bel et bien sa priorité.