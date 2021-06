Le Paris Saint-Germain aura du mal à finaliser le transfert de Théo Hernandez cet été.

Le Paris Saint-Germain s’intéresse sérieusement à Théo Hernandez. Le latéral gauche français du Milan AC est l’une des cibles de Leonardo en ce début de mercato. Mais ce transfert semble s’éloigner de plus en plus pour le club de la capitale.

Hernandez bien à Milan

Le Milan AC n’a pas du tout envie de laisser filer son joueur. Et Théo Hernandez ne serait pas non plus déterminé à l’idée de changer d’air lors de ce mercato. Seule une offre de près de 80 millions d’euros pourrait convaincre Milan et le joueur. Pas sûr que ce soit dans les plans du PSG…