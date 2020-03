Les semaines passent et Mauro Icardi semble s’éloigner de plus en plus du PSG.

Prêté cette saison au PSG par l’Inter Milan, Mauro Icardi a connu des débuts tonitruants à Paris. Il y a encore quelques semaines, l’histoire semblait entendue. Icardi était présenté comme le successeur de Cavani et allait être recruté définitivement par le club de la capitale en fin de saison.

Retour en Italie ?

Mais les dernières semaines ont tout changé ! Mis au placard par Thomas Tuchel, Icardi serait furieux selon plusieurs médias. Désormais remplaçant, l’Argentin en veut à son entraîneur et ne penserait qu’à un retour en Serie A l’été prochain. La Juventus ou encore Naples le courtisent et Icardi et sa famille voudraient retourner en Italie. Son avenir semble désormais loin du PSG.