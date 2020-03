Courtisé par le PSG, Jan Oblak est également sur les tablettes de Chelsea.

Alors que Leonardo a visiblement l’intention de recruter un nouveau gardien en fin de saison, Jan Oblak serait sa priorité. Le portier de l’Atlético de Madrid plaît énormément au directeur sportif. Mais Paris n’est pas le seul club intéressé…

Chelsea passe à l’action

Selon la presse espagnole, Chelsea est aussi sur le coup. Et le club anglais aurait déjà fait une offre à l’Atlético de Madrid pour son portier. Les Blues auraient proposé Kepa Arrizabalaga, sur lequel ils ne comptent plus et 30 millions d’euros.