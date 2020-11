Un spécialiste du mercato italien assure qu’un départ de Marco Verratti n’est pas impossible.

Recruté au nez et à la barbe des plus grands clubs italiens en 2012, Marco Verratti est sans conteste, l’un des piliers du projet de QSI au PSG. Mais l’international italien a souvent été critiqué ces derniers mois. Notamment pour son hygiène de vie. Et au sein du club parisien, l’idée de vendre Verratti ne serait plus un sujet totalement tabou. Et si une grosse offre arrive, Paris et le joueur pourraient bien y réfléchir sérieusement.

Si une grosse offre est faite…

Selon le spécialiste du mercato Italien, Antonio Rombola : « Oui, il y a des chances qu’il quitte Paris. C’est un joueur qui résoudrait de nombreux problèmes dans une équipe comme la Juventus Turin. Il serait le milieu de terrain parfait pour Andrea Pirlo. En revanche, il est clair qu’un départ en janvier est impossible. Tout est envisageable pour le mercato estival de 2021. Un transfert à l’Inter Milan ? Non, je ne pense pas car l’Inter Milan a déjà Barella, qui a un style de jeu similaire à celui de Verratti. L’intérêt de Barcelone est également à surveiller. » Affaire à suivre…