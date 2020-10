Leonardo semble bel et bien s’activer en coulisse pour remplacer Thomas Tuchel.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble de plus en plus incertain, la presse spécialisée assure que Leonardo active déjà des pistes pour remplacer le coach allemand. Et si Massimiliano Allegri semble bien être la grande priorité de Leonardo, Mauricio Pochettino est aussi sur ses tablettes.

La surprise Motta ?

Le site ParisFans assure même que Leonardo a un troisième nom en tête pour remplacer Tuchel. Le directeur sportif parisien penserait en effet à Thiago Motta, ancien joueur du club, pour venir sur le banc du PSG si ses deux premières options n’aboutissaient pas.