Cristiano Ronaldo n’aurait pas autant d’options que cela face à lui pour son avenir.

De plus en plus critiqué en Italie, Cristiano Ronaldo aurait des envies de départ. Mais alors que plusieurs pistes ont été évoquées pour son avenir, ces rumeurs viendraient surtout de l’entourage du joueur. Si un retour du Portugais a Madrid a été évoqué ces derniers temps, Florentino Pérez ne voudrait plus entendre parler de son ancien joueur.

Des rumeurs de son entourage ?

Quant à Manchester United, les dirigeants américains du club, qui pensent avant tout à leur taux de rentabilité, ne seraient pas non plus totalement convaincu par un tel investissement. Une bonne nouvelle pour le PSG qui a souvent été intéressé par CR7 dans le passé et qui pourrait avoir à remplacer Kylian Mbappé l’été prochain…