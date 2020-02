Leonardo avait bien trouvé un accord pour le transfert de Dybala l’été dernier.

Alors que Neymar a failli quitter le PSG l’été dernier, Leonardo avait envisagé son départ et trouvé un accord avec son remplaçant potentiel. La star de la Juventus, Paulo Dybala, avait donné son accord pour signer au PSG et tout était calé.

Dybala avait dit oui !

Mais Neymar est finalement resté au PSG et l’Argentin est, lui, resté à la Juventus. UN choix qu’il ne regrette pas puisqu’il y a retrouvé un rôle majeur cette saison et qu’un départ n’est plus dans ses plans désormais.