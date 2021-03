Le Paris Saint-Germain est intéressé par le défenseur français Raphaël Varane.

Arrivé au Real en 2011, l’international français Raphaël Varane n’exclurait pas l’idée de quitter le club merengue en fin de saison. Selon plusieurs sources, le défenseur central pourrait être vendu par Florentino Pérez en fin de saison alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat et qu’il refuse pour l’instant de prolonger.

Varane sur le départ ?

Le Paris Saint-Germain est très intéressé. Mais le club de la capitale devra faire avec la concurrence d’un autre grand club. Manchester United est en effet également sur le coup. Et selon plusieurs médias anglais, Varane donnerait sa préférence à la Premier League en cas de départ de Madrid.