Réclamé par Messi en Catalogne, Lautaro Martinez est sur les tablettes de Leonardo.

Lionel Messi fait actuellement le forçing auprès de ses dirigeants pour qu’ils recrutent Lautaro Martinez. Selon la presse spécialiser, Messi veut absolument voir son compatriote débarquer au club l’été prochain.

Leonardo veut Martinez !

Mais Leonardo pourrait jouer un sale tour à l’Argentin en recrutant l’attaquant de l’Inter Milan. Alors que Mauro Icardi et Edinson Cavani ne seront certainement plus au PSG la saison prochaine, Leonardo voudrait en effet recruter le joueur intériste. Et Paris a les moyens financiers de le faire. Peut-être même plus facilement que le club de Messi.