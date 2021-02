Alors que le PSG souhaite recruter Sergio Ramos, Manchester United représente une menace réelle.

Le Paris Saint-Germain rêve de pouvoir s’offrir Sergio Ramos en fin de saison. L’international espagnol arrive en fin de contrat et pourrait quitter le Real libre. Leonardo a déjà fait une grosse offre au défenseur central. Mais si on s’attendait à un match entre Paris et Madrid, un troisième rival est plus que jamais en lice…

Ramos en Premier League ?

Il s’agit de Manchester United. Le club anglais a les moyens de rivaliser avec Paris d’un point de vue financier et le challenge sportif a également de quoi intéresser Ramos.