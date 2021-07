Le PSG souhaite recruter Paul Pogba pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Alors que Kylian Mbappé demande des garanties sportives à ses dirigeants depuis plus d’un an, le PSG s’est montré très actif depuis le début de l’été. Mais malgré les recrutements de Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma, Mbappé ne serait toujours pas totalement rassuré.

Pogba change tout ?

Le Français refuserait encore de prolonger son contrat. C’est pour finir de le convaincre que le PSG voudrait recruter Paul Pogba désormais. Les dirigeants parisiens sont persuadés que le fait de faire venir Pogba à Paris cet été fera mouche auprès de Mbappé.