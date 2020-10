Les dirigeants du PSG pourraient être obligés de vendre leurs deux stars en fin de saison.

Habitué à frapper fort sur le marché des transferts depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG a été contraint de réduire la voilure lors du dernier mercato. Comme tous les clubs, le PSG est impacté par la crise liée au Covid-19 et n’a pas pu recruter comme il l’espérait cette année. Et mauvaise nouvelle pour le PSG, la crise est partie pour durer et alors que le club va devoir faire attention, ses deux stars sont dans une situation contractuelle délicate.

Neymar et Mbappé vendus ?

Kylian Mbappé et Neymar n’auront plus qu’un an de contrat en fin de saison. Alors qu’ils n’ont toujours pas prolongé, le PSG pourrait être dans une situation très inconfortable l’été prochain. Si Neymar et Mbappé refusent de prolonger, ils partiront en effet libre en 2022. Un scénario qui serait tout simplement catastrophique d’un point de vue économique. Pour l’éviter Paris n’aura que deux options : convaincre ses deux joueurs de prolonger. Ou les vendre dès l’été prochain…