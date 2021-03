Le PSG est à la lutte avec deux autres clubs pour le recrutement de Paul Pogba.

Paul Pogba n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. L’international français ne veut pas prolonger son bail et met la pression sur ses dirigeants pour être vendu l’été prochain. Le Paris Saint-Germain est très intéressé et est sur le coup.

Pogba veut partir

Mais le club de la capitale doit faire avec la concurrence de deux autres grands clubs. La Juventus et le Real sont aussi en lice pour ce transfert. Pour rappel, Pogba avait retrouvé Manchester United en 2016 après avoir brillé plusieurs saisons du côté de la Juventus.