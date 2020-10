Les dirigeants du PSG, qui n’ont pas prévu de licencier Thomas Tuchel seront intraitables en cas de déroute sur la scène européenne.

Malgré le conflit ouvert qui existe entre Thomas Tuchel et Leonardo, les dirigeants du Paris Saint-Germain refusent de se séparer de leur entraîneur allemand. Celui-ci n’a plus que quelques mois de contrat et le licencier coûterait beaucoup d’argent au club. Une dépense que veut éviter QSI.

Si le PSG ne sort pas des poules…

Toutefois, Tuchel n’est pas totalement à l’abri d’un remerciement en cours de saison. Si le PSG n’arrive pas à sortir des poules en Ligue des Champions, Doha ne lui fera aucun cadeau. Un échec du PSG en phase de groupe sera fatal au technicien allemand.