L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez pourrait accepter un transfert au PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien être l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. Le club de la capitale va chercher à se renforcer. Et un joueur de Manchester City serait très intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale française.

Mahrez veut la Ligue des Champions

Il s’agit de Riyad Mahrez. Selon la presse spécialisée, l’international algérien pourrait chercher à quitter City en fin de saison. Le club anglais pourrait en effet être privé des deux prochaines éditions de la Ligue des Champions. Ce qui ne plaît pas à Riyad Mahrez. Le joueur veut jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes et le PSG l’intéresserait. Il faut dire qu’en plus de cet argument sportif, Paris a de quoi offrir à Riyad Mahrez un salaire équivalent à celui qu’il perçoit dans le nord de l’Angleterre. Ce qui est loin d’être le cas de tous les clubs.