Le buteur du Paris Saint-Germain a de grandes chances de rebondir en Espagne.

Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas prolonger le contrat d’Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale va quitter le club de la capitale dans quelques jours. Il n’a pas souhaité terminer la saison avec Paris.

Simeone le veut !

Cavani ne devrait pas tarder à rebondir. Et selon la presse espagnole, l’Atlético de Madrid serait toujours le grand favori pour accueillir l’Uruguayen. Les Colchoneros et notamment leur entraîneur Diego Simeone feraient toujours de Cavani leur priorité de l’été. De son côté, après la Serie A et la Ligue 1, Cavani voudrait relever son dernier challenge européen en Liga.