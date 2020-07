Les dirigeants qataris du PSG veulent absolument recruter Ismaël Bennacer.

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter un milieu de terrain cet été lors du mercato. La priorité de Leonardo s’appelle Sergej Milinkovic-Savic. Mais à Doha, l’Émir du Qatar et ses conseillers préféreraient recruter Ismaël Bennacer. Un « caprice » plus politique et marketing que sportif selon plusieurs sources.

Bennacer plutôt que SMS ?

Et qui pourrait avoir un coup. En effet selon la presse italienne, le Milan AC ne lâchera pas son international algérien à moins de 40 millions d’euros. Le PSG va devoir se montrer convaincant alors que le club italien a recruté Ismaël Bennacer il y a un an seulement.