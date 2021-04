Pressenti pour remplacer Kylian Mbappé, Harry Kane n’exclut pas un transfert en fin de saison.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, l’international français pourrait quitter le PSG en fin de saison. S’il est transféré en fin de saison, Mbappé pourrait être remplacé par Harry Kane que Mauricio Pochettino aimerait retrouver à Paris.

Si Tottenham n’est pas en Ligue des Champions…

Et bonne nouvelle pour Paris, selon la presse anglaise Kane n’exclut pas un départ en fin de saison. Le joueur de Tottenham penserait de plus en plus à un transfert. Il devrait même faire une demande officielle à ses dirigeants en fin de saison si les Spurs ne jouent pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Paris serait sur sa liste en cas de changement de club.