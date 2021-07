Le super agent pourrait encore conclure un transfert avec le PSG cet été.

Très proche des dirigeants du Paris Saint-Germain et notamment de Leonardo, Mino Raiola pourrait encore réaliser quelques transferts avec le club de la capitale cet été. Paris semble bien décidé à frapper très fort lors de cette intersaison. Et après Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos, c’est Paul Pogba qui pourrait signer à Paris.

Et maintenant Pogba ?

Les bonnes relations de Raiola et de Leonardo seraient un vrai plus pour ce transfert. Pour rappel, l’international français n’a plus qu’un an de contrat et souhaiterait quitter Manchester United. Paris semble être l’un des rares clubs capables de payer son transfert et d’assumer son salaire.