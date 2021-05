Le club merengue semble avoir abandonné l’idée de recruter Eduardo Camavinga.

Très courtisé l’été dernier, Eduardo Camavinga, avait décidé de rester à Rennes pour y découvrir la Ligue des Champions. L’international français avait ainsi snobé le Real, le PSG ou encore le Bayern Munich. Une décision que pourrait bien regretter le joueur dans quelques semaines.

Madrid lâche Camavinga !

En effet, alors que le milieu rennais souhaite désormais changer d’air, Madrid ne serait plus sur le coup. La mauvaise saison du joueur, et l’éclosion du jeune Antonio Blanco auraient convaincu Pérez de revoir ses plans pour Camavinga. Une excellente nouvelle pour le PSG, toujours intéressé par le joueur, et qui voit donc l’un de ses concurrents sérieux se retirer de ces négociations.