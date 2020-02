Selon plusieurs observateurs, Kylian Mbappé pourrait demander la tête de Thomas Tuchel en fin de saison.

Thomas Tuchel pourrait bien être en train de vivre ces derniers mois en tant que coach du PSG. Selon la presse spécialisée, Leonardo n’est pas totalement convaincu par le technicien allemand et voudrait placer l’un de ses hommes en fin de saison. Le directeur sportif parisien pourrait être aidé par Kylian Mbappé pour remercier Tuchel.

Mbappé n’en peut plus de Tuchel ?

En effet, selon plusieurs observateurs, la star parisienne n’en peut plus du management de son entraîneur. Il pourrait demander à ses dirigeants de trancher en fin de saison entre lui et Tuchel. Et QSI n’hésitera pas longtemps si c’est le cas…