L’entraîneur du PSG aimerait voir rester Thiago Silva une saison de plus.

Non prolongé par Leonardo, son directeur sportif, Thiago Silva va certainement quitter le Paris Saint-Germain au cours des prochaines semaines. Mais le capitaine parisien pourrait également finalement prolonger son contrat d’une saison et rester au PSG. C’est en tout cas le souhait de son entraîneur Thomas Tuchel.

Tuchel veut le conserver !

Le coach allemand du PSG apprécie énormément le défenseur brésilien. Aussi bien le joueur que l’homme. Tuchel part du principe qu’il sera encore le coach du PSG la saison prochaine et aimerait conserver Thiago Silva. Il pousse actuellement Leonardo à prolonger le contrat de Thiago Silva. Et il tente également de convaincre son joueur d’accepter une prolongation d’un an. Même s’il voulait deux ans initialement…