Malgré ses exigences, Thiago Silva n’est pas en position de force pour sa prolongation de contrat.

Alors qu’il arrive en fin de contrat, Thiago Silva n’a pas encore été prolongé par les dirigeants du PSG. Alors que le Brésilien veut un nouveau bail de deux ans, le PSG ne lui accordera qu’un an de plus et avec en plus une baisse significative de salaire.

Il n’a pas le choix

Cela ne plaît pas au capitaine parisien. Mais celui-ci n’a pas de moyen de pression. Le Milan AC, qui représente sa seule autre alternative n’a pas les moyens de lui offrir son salaire actuel. Le joueur n’est pas en position de force et semble même condamné à accepter l’offre parisienne…