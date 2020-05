L’Ajax Amsterdam a accordé un bon de sortie à son gardien André Onana.

Le Paris Saint-Germain pourrait encore recruter un gardien de but cette saison. Pas convaincu par Sergio Rico, le club de la capitale ne lèvera pas son option d’achat. Leonardo veut recruter un nouveau portier. Et il vise mieux qu’une doublure selon la presse spécialisée.

Onana peut partir !

Le directeur sportif du PSG aimerait enrôle André Onana de l’Ajax Amsterdam. Et installer une concurrence entre le Camerounais et Navas. Et bonne nouvelle pour Paris, l’Ajax a accordé un bon de sortie à son gardien selon la presse spécialisée.