Les dirigeants de Brescia ont reçu plusieurs offres pour Sandro Tonali, leur milieu de terrain.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain courtisent Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Brescia fait partie des pistes du club de la capitale au milieu de terrain. Mais le prodige italien est très demandé et son club a déjà été approché par six clubs au total.

Tonali très demandé

En plus du PSG, Manchester United, la Fiorentina, Naples, l’Inter Milan et la Juventus souhaitent en effet recruter Tonali. Et mauvaise nouvelle pour le PSG, ce dernier aurait à cœur de rester en Italie.