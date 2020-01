Le cas Edinson Cavani pourrait vite devenir problématique du côté du PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a perdu sa place de titulaire cette saison. L’arrivée de Mauro Icardi a fait du mal à l’Uruguayen qui aurait aimé quitter le club cet hiver et rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais le PSG a fermé la porte et Cavani devra attendre la fin de saison pour faire ses bagages.

Cavani perd patience

Reste que la situation entre Thomas Tuchel et Cavani est de plus en plus compliquées. Selon certaines sources, Cavani vivrait de moins en moins bien sa situatioin. Le joueur pourrait bien finir par perdre patience alors que le PSG l’a bloqué. Et la situation pourrait vite devenir insoutenable dans le vestiaire.