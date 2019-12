Thomas Tuchel n’a plus la main sur son groupe depuis la saison dernière.

Thomas Tuchel pourrait bien vivre ses derniers mois en tant qu’entraîneur du PSG. Plusieurs observateurs assurent que Leonardo va remercier son coach en fin de saison et le remplacer. Il faut dire que depuis plusieurs mois, l’entraîneur du PSG est en difficulté et ne semble plus pouvoir tenir son groupe.

Le retour contre United…

Le match retour contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions la saison dernière n’a pas encore été digéré par certains cadres. Tuchel avait perdu pied ce soir-là et certains joueurs ne lui ont pas pardonné. Depuis cette soirée, le coach allemand a clairement perdu la main sur son groupe.