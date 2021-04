Le président du PSG avait refusé une offre folle pour Neymar en 2019.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a souvent pensé à un départ. Mais alors que son retour au Barça a souvent été évoqué par la presse spécialisée, c’est bien au Real qu’aurait pu signer le Brésilien en 2019. Son ancien agent l’a récemment confirmé à L’Equipe.

Neymar proche du Real

« Le bras de fer de Neymar pour quitter le PSG et rejoindre le Barça en 2019 ? A ce moment, il a surtout failli aller au Real. Le Real était prêt à payer 300M€ pour le recruter. Florentino me l’a dit. Mais Nasser a refusé et il a répondu : « Même pour un milliard, il ne part pas ! »» Un transfert totalement fou qui n’a plus la moindre chance d’être finalisé désormais.