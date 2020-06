Les dirigeants du PSG ont de moins en moins peur pour Neymar et Mbappé.

« Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. » Il y a quelques jours dans les colonnes du JDD, Leonardo a clairement fait savoir aux clubs intéressés que le PSG ne lâcherait pas ses stars cet été lors du mercato. Le club de la capitale a profité de cet entretien pour envoyer un message fort.

Des moyens illimités

Qu’ils prolongent ou non, Neymar et Mbappé ne quitteront pas le PSG. Peu importe les offres reçues par le club de la capitale. QSI est de plus en plus serein pour ces deux stars. Le PSG, contrairement aux autres clubs n’a aucune limite financière. Et dans le contexte de crise économique qui se profile à l’horizon ce sera encore plus un avantage. Au Qatar les dirigeants du PSG qu’aucun club ne pourra attirer financièrement Neymar et Mbappé et que ces deux joueurs seront encore au PSG longtemps…